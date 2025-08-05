Какую тактику армия РФ применяет на Харьковском направлении: объяснение военного

Харьковщина / © ТСН.ua

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Россияне преимущественно применяют необдуманные «мясные» штурмы в Харьковском направлении. Скорее всего, у продвижения у них нет.

Об этом сообщает командир роты оперативного назначения 13 бригады НГУ "Хартия" в эфире "КИЕВ24".

Как отмечает «Миф», на линии столкновения, где стоит рота и есть оборонительная полоса, противник штурмовые и наступательные действия не проводил.

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"Но если есть какие-то замеченные перемещения врага, наши операторы дронов очень эффективно и умело их уничтожают", - отмечает он.

По его словам, перемещение тяжелой техники не замечено. Когда наступит холодная пора, добавляет Миф, враг и дальше будет передвигаться малыми группами по 2-4 человека.

«Это также будет неэффективно, потому что они используют такие „мясные“ перемещения, необдуманные. Думаю, они так и останутся на месте», — заключил военный.

Напомним, утром 4 августа российская пропаганда сообщила, что армия РФ захватила КПП «Гоптовка» на Харьковщине. Эта информация неправдива.

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По данным властей, оккупанты действительно совершили штурм этого контрольно-пропускного пункта. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других бежали обратно в Россию.

В настоящее время КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины.