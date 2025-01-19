Какую технику использует армия РФ во время наступлений: красноречивые фото

В СНБО показали, какую технику использует армии России во время наступлений. В частности, это старые и разваленные автомобили, мотоциклы и багги.

Об этом пишет руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Техника россиян

"Сейчас из-за значительных потерь бронетехники, а также логистических сбоев по топливу вследствие ударов по НПЗ и нефтебазам, россияне больше сил возлагают на пехотные наступления, а пехота использует такую технику, также мотоциклы, багги, и собственные ноги", — отметил он.

Ранее говорилось, что на востоке Украины российские войска продолжают безуспешно пытаться прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Последняя атака на Волчанском направлении была остановлена бойцами 71-й отдельной егерской бригады. Украинские военные показали допрос пленника.

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