Какую цену придется заплатить РФ за "буферную зону" в Украине - оценка аналитиков ISW

РФ хочет создать буферную зону на границе с Украиной / © Associated Press

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За воплощение амбиций Кремля россиянам придется потратить 91 год войны и положить треть населения России. А общие потери этой кампании могут составить около 50 миллионов человек.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что при нынешних темпах наступления и нынешних темпах потерь личного состава российским оккупантам понадобится примерно столетие, чтобы захватить предложенную Дмитрием Медведевым «буферную зону».

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В то же время, общие потери этой кампании могут составить около 50 миллионов человек.

В ISW отметили, что в период с 1 января по 24 мая 2025 года россияне продвигались в среднем на примерно 14,3 км2 в сутки по территории Украины. При таких темпах им понадобится около 3,9 лет, чтобы захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и примерно 91 год — чтобы захватить предложенную Медведевым «буферную зону», которая охватывает 587 459 км2 украинской территории.

Напомним:

22 мая Путин заявил, что российские войска якобы начали реализацию плана по созданию так называемой буферной зоны вдоль границы с Украиной.

«Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины», — утверждает российский диктатор.

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По его словам, вооруженные силы РФ уже якобы «начали выполнять эту задачу». Позже Путин также сообщил, что имел в виду Курскую, Брянскую и Белгородскую области, граничащие с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявления Путина о якобы реализации плана по созданию «буферной зоны» вдоль границы с Украиной. Сибига призвал мир давить на Путина.

«Я напоминаю миру, что заявления Путина о „буферной зоне“ прозвучат на фоне активных усилий по достижению полного и крепкого прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мира», — написал Сибига в соцсети Х.

Отметим, что во время выступления в своем избирательном штабе 17 марта 2024 года Путин говорил о планах создать на территориях Украины «санитарную зону».

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Как известно, Украина и ее западные партнеры неоднократно требовали от России согласиться на безусловное прекращение огня на фронте минимум на 30 суток для проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой. Россия эти призывы отвергает. Не воспринимает РФ и помощь Ватикана в мирных переговорах.