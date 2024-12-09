Какую задачу оккупанты получили до Нового года: "Ахиллес" о наступлении РФ на Купянск

По словам военного, оккупанты получили задание до Нового года зайти на левобережный Купянск и Купянск-Узловой.

Военное командование РФ поставило задачу оккупантам до Нового года зайти в Купянск и Купянск-Узловой Харьковской области.

Об этом рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, передает "Эспрессо".

По словам военного, ситуация на Купянщине максимально напряженная, враг продолжает действовать в "режиме камикадзе".

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"Противнику определили задачу — до Нового года зайти на левобережный Купянск и Купянск-Узловой. И как следствие — система принуждения, профильные подразделения заставляют оккупантов идти в бой. Они дополнительно выискивают резервы и, пользуясь погодными условиями, пытаются наращивать свои возможности в ударно-штурмовых действиях", — прокомментировал комбат "Ахиллеса".

По его словам, по карте Deep State видно, что россияне имели частичный успех в направлении Лозовой. Федоренко заверил, что по состоянию на сегодняшний день маневровое продвижение противника приостановлено.

"Что касается направления Кругляковки, то 1-я бригада оперативного назначения "Буревій" уже долгое время держит оккупантов, не давая им возможности двигаться вперед, то есть все позиции остаются за нами. Более того, был предпринят ряд успешных мер по выбиванию противника из Колесниковского леса, боевая работа продолжается", – сказал Юрий Федоренко.

Он заверил, что, несмотря на тяжелые вражеские штурмы, в зоне левобережного Купянска и Купянска-Узлового Силам обороны удается контролировать ситуацию.

Наступление РФ на Купянск и Боровую (карта) / Фото: Deepstatemap

Напомним, что 13 ноября российский десант прорвался на левый берег города Купянск Харьковской области. Однако украинским защитникам удалось уничтожить оккупантов.

Начальник Генштаба генерал Баргилевич рассказал, есть ли угроза потерять Купянск.

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