Война
475
Какую задачу поставил Путин своим войскам: стоит ли ожидать окончания войны

Диктатор не изменил своих целей в войне против Украины.

Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ должны продолжать специальную военную операцию (СВО) в соответствии с планами Генштаба.

Его слова цитируют пропагандисты.

«Командующим необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил», — сказал диктатор.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что переговоры об окончании войны в Украине невозможны из-за ряда факторов.

Кроме того, по словам Буданова, РФ будет бить по энергоструктуре Украины, чтобы запугать население.

