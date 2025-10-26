- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 475
- Время на прочтение
- 1 мин
Какую задачу поставил Путин своим войскам: стоит ли ожидать окончания войны
Диктатор не изменил своих целей в войне против Украины.
Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ должны продолжать специальную военную операцию (СВО) в соответствии с планами Генштаба.
Его слова цитируют пропагандисты.
«Командующим необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил», — сказал диктатор.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что переговоры об окончании войны в Украине невозможны из-за ряда факторов.
Кроме того, по словам Буданова, РФ будет бить по энергоструктуре Украины, чтобы запугать население.