Какую зиму ожидает украинская разведка: Юсов заявил о подготовке к борьбе

Украину и украинцев ждет очередная зима борьбы. Назвать ее легкой – никто не отважится.

Об этом в рамках единственного телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Это будет очередная зима борьбы. Борьбы, в результате которой Украина обязательно победит. Но, конечно, сказать вам, что она будет легкой, никто не отважится... Это было бы неправдой. Да, надо бороться, надо готовиться", – подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что Зеленский посетил самое горячее направление, где россияне снова возобновили наступление.

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