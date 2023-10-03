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Какую зиму ожидает украинская разведка: Юсов заявил о подготовке к борьбе

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Какую зиму ожидает украинская разведка: Юсов заявил о подготовке к борьбе

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов / Фото: скриншот с видео

Зима, очевидно, будет не простой из-за действий российских оккупантов.

Украину и украинцев ждет очередная зима борьбы. Назвать ее легкой – никто не отважится.

Об этом в рамках единственного телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Это будет очередная зима борьбы. Борьбы, в результате которой Украина обязательно победит. Но, конечно, сказать вам, что она будет легкой, никто не отважится... Это было бы неправдой. Да, надо бороться, надо готовиться", – подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что Зеленский посетил самое горячее направление, где россияне снова возобновили наступление.

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Дата публикации
Просмотры
901
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