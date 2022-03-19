Калечят друг друга, лишь бы не воевать в Украине: СБУ перехватила разговор оккупантов

Жена одного из солдат советует ему сломать ногу.
Российские военные все больше отчаиваются, среди оккупантов царит хаос, поэтому они намеренно травмируют друг друга, чтобы не воевать в Украине.
Оккупанты стреляют друг в друга, чтобы попасть в больницу. Им приходится прятаться в окопах без пищи, воды и оружия, ожидая собственной смерти.
Один из таких разговоров обнародовала Служба безопасности Украины.
"Сами себя поху*ли, бл**ь. Мы же как зайцы, бегаем, бл**ь, по минному полю. Спим в окопах, бл**ь", – говорит оккупант.
Жена россиянина советует ему сломать себе ногу, чтобы попасть в больницу и не воевать.
"Повсюду говорят — вы на учениях. Какие на... учения? Можно и остаться там... Ногу сломай себе, и тебя направят в госпиталь», — говорится в разговоре.
Напомним, российские солдаты массово пишут рапорты об отказе воевать на передовой.
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