"Калибров" не было: Гуменюк прокомментировала ночную атаку

В ночь на 29 мая оккупанты атаковали с воздуха Николаевщину и Одесскую область. Враг хочет истощить украинскую ПВО.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила пресс-секретарь оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Несмотря на то, что среди ночи были публикации разного типа, которые использовались "Калибры", они не применялись ночью. Но к утру враг вывел в море один ракетоноситель", — сказала Гуменюк.

Как сообщил спикер ОВА Одесской области Сергей Братчук, поступила информация, что Россия вывела на дежурство в Черное море один носитель крылатых ракет. Общий залп "Калибров" составляет восемь ракет.

"Уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", — отметили в ОК "Південь".

Ранее стало известно, что Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Есть попадание в портовую инфраструктуру Одессы.

Также сообщалось, что с начала мая Киев пережил 15-ю воздушную атаку России. В ночь на 29 мая она была комбинирована — по предварительной информации, оккупанты применили дроны Shahed и крылатые ракеты, вероятно Х-101/555.