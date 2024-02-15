"Калибры", баллистические и авиационные ракеты: сколько воздушных целей сбило ПВО во время массированной атаки

Ночью против 15 февраля российская оккупационная армия нанесла удар по Украине разными типами ракет. Силами ПВО было уничтожено 13 воздушных целей. В общей сложности россияне запустили 26 ракет: воздушного и морского базирования, баллистические, авиационные и зенитные.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что было зафиксировано 26 средств воздушного нападения русской армии:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 были запущены из самолетов стратегической авиации Т-95мс из Энгельса;

крылатых ракет были запущены из самолетов стратегической авиации Т-95мс из Энгельса; 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 летели из Воронежска;

баллистических ракет летели из Воронежска; 2 крылатые ракеты "Калибр" оккупанты запустили из Новороссийска, что в РФ;

крылатые ракеты оккупанты запустили из Новороссийска, что в РФ; 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 были выпущены из ТОТ Запорожской области, а также Курской области (РФ);

управляемые авиационные ракеты были выпущены из ТОТ Запорожской области, а также Курской области (РФ); 2 зенитные управляемые ракеты С-300 летели из российской Белгородской области.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны было уничтожено 13 ракет разных типов:

8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

крылатых ракет 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

баллистическую ракету 2 крылатые ракеты "Калибр";

крылатые ракеты 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как сообщалось, Воздушные силы сообщали, что в России ночью взлетела стратегическая авиация. Ее агрессоры используют для массированных ракетных обстрелов Украины. Впоследствии по стране начала распространяться воздушная тревога. Она длилась более двух часов. оккупанты ударили ракетами.

Польша подняла боевую авиацию во время ракетного удара по Украине. Оперативное командование вооруженных сил приступило ко всем необходимым процедурам для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

Читайте также: