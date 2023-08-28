"Калибры", "Искандеры", "Кинжалы": в ГУР рассказали, сколько ракет осталось в РФ

Скибицкий рассказал, что на сегодняшний день оккупанты меньше используют Х-101.
По подсчетам разведки, в России по состоянию на сегодняшний день осталось не менее 585 ракет, не считая Х-22.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.
Сколько ракет есть у РФ:
- Баллистические и крылатые ракеты "Искандер" – 270 единиц.
- "Калибры" — ориентировочно 140 ракет.
- Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью составляет около 100 ракет.
- "Кинжалы" — примерно 75 единиц.
Скибицкий добавил, что на сегодняшний день оккупанты меньше используют Х-101. Этому есть две причины.
"Во-первых, они вынуждены учитывать критический предел, то есть экономить запасы этих ракет. Ведь, согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь. это связано с дефицитом иностранных комплектующих", – сказал он.
Второй фактор, как отметил представитель ГУР, Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными.
Напомним, ночью 28 августа российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу, есть разрушение.
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