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"Калибры", "Искандеры", "Кинжалы": в ГУР рассказали, сколько ракет осталось в РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Калибры", "Искандеры", "Кинжалы": в ГУР рассказали, сколько ракет осталось в РФ

Корабль РФ с крылатыми ракетами / Фото: Минобороны России

Скибицкий рассказал, что на сегодняшний день оккупанты меньше используют Х-101.

По подсчетам разведки, в России по состоянию на сегодняшний день осталось не менее 585 ракет, не считая Х-22.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

Сколько ракет есть у РФ:

  • Баллистические и крылатые ракеты "Искандер" – 270 единиц.
  • "Калибры" — ориентировочно 140 ракет.
  • Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью составляет около 100 ракет.
  • "Кинжалы" — примерно 75 единиц.

Скибицкий добавил, что на сегодняшний день оккупанты меньше используют Х-101. Этому есть две причины.

"Во-первых, они вынуждены учитывать критический предел, то есть экономить запасы этих ракет. Ведь, согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь. это связано с дефицитом иностранных комплектующих", – сказал он.

Второй фактор, как отметил представитель ГУР, Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными.

Напомним, ночью 28 августа российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу, есть разрушение.

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Дата публикации
Просмотры
2748
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