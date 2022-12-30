"Калибры не закончатся никогда": аналитики ISW объяснили, что стоит за циничным заявлением Минобороны РФ

Кремль решил показать, сколько у них оружия.

Россия заявила, что у нее "никогда не закончатся" ракеты "Калибр", однако не способна защитить свою территорию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Накануне российские войска провели очередную массированную серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. В Министерстве обороны России прокомментировали обстрелы. Там цинично заявили, что крылатые ракеты морского базирования в арсенале российских войск "не закончатся никогда".

Аналитики объяснили, что это стало ответом Кремля на сообщение Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине.

По оценкам ISW, российская кампания, направленная на то, чтобы сломать украинскую волю к борьбе с помощью массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, терпит неудачу.

Институт отмечает также, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря подтвердил неготовность России к настоящим переговорам и признанию Украины как независимого участника переговоров.

Эксперты указывают на то, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, предоставляя государству все более широкие полномочия, используя размытые формулировки с целью устранения инакомыслия и устрашения симпатиков Украины.

Что известно о ракетной атаке россиян по Украине 29 декабря

29 декабря ВС РФ массово обстреляли территорию Украины. Как стало известно, в Киеве повреждены частные дома, а во Львове, Харькове и Одессе раздались взрывы. В некоторых регионах сработало ПВО.

Украинские силы ПВО сбили российские ракеты над столицей, но обломки ранили трех человек. В Одессе и Львове исчез свет.

Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что над Одесской областью сбили 21 крылатую ракету. По словам Виталия Кличко, над столицей удалось сбить 16 ракет.

В Министерстве обороны России цинично прокомментировали очередной обстрел территории Украины 29 декабря. В ведомстве заявили, что крылатые ракеты морского базирования в арсенале российских войск "не закончатся никогда".

Зеленский за 29 декабря: с каждым ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик

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