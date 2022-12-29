Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Калибры не закончатся никогда": в Минобороны сделали циничную угрозу во время ракетной атаки Украины

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3218
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Калибры не закончатся никогда": в Минобороны сделали циничную угрозу во время ракетной атаки Украины

Обломки сбитой ракеты, которую запустили россияне / Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Россия продолжает терроризировать гражданских.

Российское-террористическое Минобороны во время массированной атаки по гражданской инфраструктуре Украины выдало очередное циничное угрожающее заявление. В Шойгу утверждают, что, мол, "Калибры", которыми они атакуют Украину, не закончатся никогда.

Об этом говорится в Твиттере Минобороны РФ, где распространили соответствующее террористическое фото.

"Калибры не закончатся никогда", — свидетельствует надпись на фотографии, распространенной Минобороны РФ.

Из России
Из России "посыпались" очередные циничные угрозы

Напомним, россияне запустили по Украине в канун Нового года, 29 декабря, более 120 ракет, чтобы разрушить нашу критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских.

"Ждем очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантии безопасности для России" и о нежелательности провокаций…", — иронически заметил Подоляк.

Как известно, россияне получили от Ирана новую партию дронов, а также пытаются дожать Тегеран, чтобы получить баллистические ракеты. Но глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорит, что по состоянию на данный момент Иран не продал России ни одной баллистической ракеты.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3218
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация