"Калибры не закончатся никогда": в Минобороны сделали циничную угрозу во время ракетной атаки Украины

Российское-террористическое Минобороны во время массированной атаки по гражданской инфраструктуре Украины выдало очередное циничное угрожающее заявление. В Шойгу утверждают, что, мол, "Калибры", которыми они атакуют Украину, не закончатся никогда.

Об этом говорится в Твиттере Минобороны РФ, где распространили соответствующее террористическое фото.

"Калибры не закончатся никогда", — свидетельствует надпись на фотографии, распространенной Минобороны РФ.

Из России "посыпались" очередные циничные угрозы

Напомним, россияне запустили по Украине в канун Нового года, 29 декабря, более 120 ракет, чтобы разрушить нашу критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских.

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"Ждем очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантии безопасности для России" и о нежелательности провокаций…", — иронически заметил Подоляк.

Как известно, россияне получили от Ирана новую партию дронов, а также пытаются дожать Тегеран, чтобы получить баллистические ракеты. Но глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорит, что по состоянию на данный момент Иран не продал России ни одной баллистической ракеты.

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