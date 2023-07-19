"Калибры", "Ониксы", Х-22 и дроны: в ВСУ рассказали о массированной ночной атаке

Ночью 19 июля российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа "Shahed-136/131". Силы украинской противовоздушной обороны сбили 37 воздушных целей.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Основное направление удара – Одесщина. Удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области", – проинформировали в ПС.

Отмечается, что ночью оккупанты совершили на Украину атаку в несколько волн. Армия РФ применила:

16 крылатых ракет морского базирования "Калибр": предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-22: из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;

крылатых ракет из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря; 6 крылатых ракет "Оникс" : из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

крылатых ракет : из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым); 1 управляемую авиационную ракету Х-59: из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;

управляемую авиационную ракету Х-59: из истребителя Су-35 из акватории Черного моря; 32 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Украинская система ПВО уничтожила 37 воздушных целей врага:

13 крылатых ракет "Калибр";

крылатых ракет "Калибр"; 1 управляемую авиационную ракету Х-59;

управляемую авиационную ракету Х-59; 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Также отмечается, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов.

Напомним, ночью против 19 июля агрессорка Россия массированно обстреляла Украину. Несколько раз в разных регионах объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о запусках вражеских ракет и беспилотников.

Читайте также: