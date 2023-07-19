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"Калибры", "Ониксы", Х-22 и дроны: в ВСУ рассказали о массированной ночной атаке

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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"Калибры", "Ониксы", Х-22 и дроны: в ВСУ рассказали о массированной ночной атаке

Ночью 19 июля армия РФ массированно атаковала Украину. / Фото: Associated Press

Россияне атаковали Украину с Черного моря.

Ночью 19 июля российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа "Shahed-136/131". Силы украинской противовоздушной обороны сбили 37 воздушных целей.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Основное направление удара – Одесщина. Удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области", – проинформировали в ПС.

Отмечается, что ночью оккупанты совершили на Украину атаку в несколько волн. Армия РФ применила:

16 крылатых ракет морского базирования "Калибр": предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;

  • 8 крылатых ракет Х-22: из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
  • 6 крылатых ракет "Оникс" : из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59: из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
  • 32 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Украинская система ПВО уничтожила 37 воздушных целей врага:

  • 13 крылатых ракет "Калибр";
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Также отмечается, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов.

Напомним, ночью против 19 июля агрессорка Россия массированно обстреляла Украину. Несколько раз в разных регионах объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о запусках вражеских ракет и беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
8211
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