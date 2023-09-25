"Калибры", "Ониксы" и "Shahed": сколько ракет и БПЛА сбила ПВО во время атаки по Украине

Во время ночной атаки Россия выпустила по Украине 33 воздушных целей.

В ночь на 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА "Shahed". Силы ПВО сбили 11 "Калибров" и 19 дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

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"Пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-рф), "Калибров" – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" – из района Севастополя", – говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, во время ночной атаки зафиксировано 33 цели:

12 крылатых ракет морского базирования "Калибр";

2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс";

19 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено:

11 крылатых ракет "Калибр";

19 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Кроме того, за минувшие сутки 24 сентября уничтожены вражеские три ударных БпЛА "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

"За прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более трех десятков самолетовых вылетов, треть из них — на огневое поражение противника", — получили командование.

Напомним, ночью 25 сентября российские кафиры атаковали "Шахедами" Кривой Рог. Работало ПВО. Из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночной удар по Одессе! Ракеты! "Шахеды"!

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