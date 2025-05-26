«Калибры» в Черном море: в ВМС объяснили, как понять, что ракеты готовят к запуску

Россия запускает ракету «Калибр» из моря / © Associated Press

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В ВМС объяснили, как отличить подготовку к запуску крылатых ракет «Калибр» в море. Эти ракеты обычно запускают с подлодок, находящихся в море определенное время.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По словам Плетенчука, лучший способ понять вероятность применения «Калибров» — следить за ситуацией в воздухе.

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Часто ракеты используются в рамках комбинированных атак вместе с авиацией. Если появляется информация о подготовке самолетов, следует ожидать и запуск ракет морского базирования.

«И для того, чтобы понять какую вероятность применения в принципе, я всегда говорю: смотрите вверх. Потому что, как правило, их используют при комбинированных атаках», — сказал Плетенчук.

Спикер отметил, что время на реагирование на запуск «Калибров» есть, поскольку это не баллистические ракеты, а их полет позволяет подготовить оборону. Украинские военные постоянно мониторят ситуацию, чтобы своевременно реагировать на угрозы.

«Поэтому, в принципе, это все взаимосвязано и мы мониторим. В любом случае, когда запускаются „Калибры“, время на реагирование есть. Это все-таки не баллистика», — резюмировал Дмитрий Плетенчук.

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Что известно о ракетах «Калибр»

«Калибр» — это крылатые ракеты морского базирования, которые Россия активно применяет для ударов по территории Украины. Они могут запускаться как с надводных кораблей, так и с подлодок, находящихся в Черном море. Радиус действия таких ракет составляет более 1500 км, а их траектория позволяет обходить зоны ПВО, что делает их сложной целью для перехвата.

Обычно «Калибры» используются при масштабных комбинированных атаках — одновременно с ударами баллистическими ракетами или дронами-камикадзе.

Какова эффективность российских «Калибров»

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ рассказывал, что эффективность российских ракет «Калибр» очень сомнительна. За время полномасштабного вторжения наши военные хорошо изучили этот тип ракет и умеют им противодействовать, что больше есть соответствующие средства.

Как отметил Плетенчук, армия РФ применяет «Калибры» преимущественно тогда, когда наносит по Украине атаки с широкой номенклатурой ракет. Дело в том, что когда враг применяет их как отдельный вид вооружения, показатель ущерба может достигать 100%.

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Поэтому обычно враг их использует в комбинированных атаках, чтобы нагрузить ПВО. Эта ракета опасна — там боевая часть 450 килограммов», — подчеркнул он.