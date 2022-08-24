"Калибры" заканчиваются: Жданов рассказал, какими ракетами Россия обстреливает Украину

Интенсивность ракетных обстрелов настолько мощная, что у оккупантов закончились "Калибры" сухопутного базирования.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Что касается ракетного вооружения, которое есть в РФ, то на территории Беларуси есть ракетные комплексы "Точка У", дальность 120 км. Это — высокоточное оружие, его точность до 150 метров. Ракеты Х-22 — это крылатые ракеты воздушного базирования, они старые советские, их применяют с самолета Ту-22М3, их база в Курской области на аэродроме "Шайковка", ее дальность — до 600 км, она самая мощная из тех, которые сейчас используют российские войска. "Искандер" есть на территории Беларуси и России. Дальность пуска ракеты составляет 500-700 км. Точность этой ракеты до 30 м. Это, кстати, очень точное оружие. Они не могут промахнуться, стреляя в торговый центр. Ракета Х-101 — она крылатая. Ее запускают с Каспийского моря со стратегических бомбардировщиков. Дальность пуска этой ракеты – 5,5 тыс. км, точность – до 10 метров", — пояснил военный эксперт.

Из Крыма и Херсонской области оккупанты обстреливают Украину береговым комплексом "Бастион".

"Это — противокорабельная ракета "Оникс". Это старая советская ракета, которую можно применять по наземным целям. Ею РФ обстреливает юг Украины, ее дальность — до 800 км, точность 1,5 метра. Ракеты "Калибр" у них остались только морского базирования, поскольку сухопутного — закончились. Дальность — 2,5 тыс. км, точность — 50 м. Еще одна ракета Х-555 — это модернизация старой советской ракеты. Ее дальность — до 2,5 тыс. км, точность 100 метров", — объяснил Жданов.

Напомним, российские оккупанты "демилитаризовали" сельскую дорогу на Полтавщине. Высокоточная ракета "Калибр" попала в степную дорогу в полях между селами.

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