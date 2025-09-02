"Калина" об обмене в Турции: первый выход и неожиданная встреча с Медведчуком

Святослав Поламар / © Associated Press

Реклама

Заместитель командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Святослав "Калина" Паламарь поделился воспоминаниями о пребывании в Турции после обмена и подробно рассказал об условиях, в которых находились украинские военные.

Об этом он рассказал в интервью "Украинская правда".

По словам Калины, он первым уходил из самолета, когда делегация приземлилась на территории Турции. "Я первый выходил из самолета. Вижу в "скорой" - Медведчук. Он тоже сдавал кровь, я подождал, пока выйдет, и только тогда прошел сам", - вспоминает он.

Реклама

Причиной сдачи крови, как пояснил Калина, было желание турецких спецслужб уберечься от возможного отравления российскими агентами: “Думаю, что турки переживали, что нас могут отравить “новичками” или другими ядами”.

Относительно встречи с Медведчуком, боец признался, что почувствовал холодок, увидев его, и подчеркнул: "Я бы встретился с ним в суде. Хочу, чтобы таких людей судили. Мы не должны терпеть рукоприкладство". При этом он выразил желание, чтобы аналогичный процесс состоялся и в отношении Путина.

Калина также рассказал о жизни украинских военных в Турции. Все жили в одном доме, каждый получил отдельную комнату, были душевые, возможность заниматься спортом в минимальном спортзале и совместные завтраки, обеды и ужины. Их охраняли турецкие спецслужбы, а у делегации были переводчики. "Я очень полюбил их и полюбил Турцию", - признался боец.

Он добавил, что имел доступ к нескольким украинским и российским каналам, что позволяло сравнивать информацию и понимать, что происходит в Украине на самом деле. Прогулки были раз в неделю, а общение между военными было непрерывным.

Реклама

Калина называет этот опыт важным и эмоциональным, отмечая, что несмотря на сложную ситуацию, условия в Турции значительно отличались от того, что они переживали раньше.

Кроме того, заместитель командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Святослав "Калина" поделился воспоминаниями об обороне Мариуполя в 2022 году.