Калькулятор трупов "Горюшко": телеграмм-канал поименно подсчитывает погибших российских оккупантов

Генштаб ВСУ сообщает, что уже ликвидировано около 14 200 оккупантов.

В Телеграмме запустили специальный канал "Горюшко", где поименно собирают информацию о погибших российских оккупантах на территории Украины.

Телеграмм-канал собирает данные из открытых источников в Сети – сообщений родственников и знакомых погибших в соцсетях, командования воинских частей или региональных властей. В списке идентифицированных "двухсотых" – уже полтысячи идентифицированных российских оккупантов. Подается их фото, краткая биография, где и когда были ликвидированы.

Минобороны РФ в последний раз о потерях отчитывалось 2 марта. Тогда сказали только о 498 убитых и 1597 раненых. С тех пор информацию о потерях умалчивают. Оно и не удивительно, ведь цифры обсчитываются тысячами.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что по состоянию на утро 18 марта было ликвидировано 14 200 российских оккупантов.

Раньше президент Владимир Зеленский отметил, что российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две войны в Чечне.

ТСН.ua

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