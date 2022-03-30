Камалия о том, как убегала от войны в Украине: "Перед нами взорвали мост"

Муж из дети уехали из страны за день до начала войны.
Украинская певица Камалия рассказала, как убегала из Украины из-за войны.
В программе "Звездный путь" исполнительница поделилась, что 24 февраля она находилась дома в Конча-Заспе. Ее муж и дети за день вылетели в Лондон. Так, любимому звезды Мохаммаду Захуру, как "подданному Великобритании", за три дня до наступления России пришло сообщение с рекомендацией покинуть Украину. Пакистанский миллиардер решил перестраховаться и увез с собой дочерей.
Сама артистка решила остаться дома, чтобы готовить альбом и репетировать номер на премию YUNA-2022.
Впрочем, 1 марта звезда все же уехала из страны. По ее словам, она чуть не погибла.
"Мы ехали караваном. Меня вез водитель, с нами было очень много мам с детьми. Я договаривалась через свои каналы, чтобы было безопасно. Когда мы ехали, буквально перед нами за 10 минут взорвали мост. Это был ужас", – поделилась знаменитость.
Камалия пересекла границу с Румынией, уже побывала в Будапеште, а также в Лондоне с мужем. Впрочем, артистка приехала в Польшу. Там исполнительница встречается с беженцами, дает концерты и отправляет гуммопомощь.
"Когда закончится война, я поеду домой и буду своими руками со всеми разгребать руины, восстанавливать нашу страну и делать все, чтобы скорей мы стали счастливы", — заявила певица.
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