Камалия о том, как убегала от войны в Украине: "Перед нами взорвали мост"

Камалия о том, как убегала от войны в Украине: "Перед нами взорвали мост"

Муж из дети уехали из страны за день до начала войны.

Украинская певица Камалия рассказала, как убегала из Украины из-за войны.

Также читайте "Евровидение-2022": Kalush Orchestra сняла резервное выступление во Львове

В программе "Звездный путь" исполнительница поделилась, что 24 февраля она находилась дома в Конча-Заспе. Ее муж и дети за день вылетели в Лондон. Так, любимому звезды Мохаммаду Захуру, как "подданному Великобритании", за три дня до наступления России пришло сообщение с рекомендацией покинуть Украину. Пакистанский миллиардер решил перестраховаться и увез с собой дочерей.

Сама артистка решила остаться дома, чтобы готовить альбом и репетировать номер на премию YUNA-2022.

Впрочем, 1 марта звезда все же уехала из страны. По ее словам, она чуть не погибла.

Также читайте Эд Ширан, Джамала и Камила Кабельо на концерте в Британии собрали 16 млн долларов для украинцев

"Мы ехали караваном. Меня вез водитель, с нами было очень много мам с детьми. Я договаривалась через свои каналы, чтобы было безопасно. Когда мы ехали, буквально перед нами за 10 минут взорвали мост. Это был ужас", – поделилась знаменитость.

Камалия пересекла границу с Румынией, уже побывала в Будапеште, а также в Лондоне с мужем. Впрочем, артистка приехала в Польшу. Там исполнительница встречается с беженцами, дает концерты и отправляет гуммопомощь.

"Когда закончится война, я поеду домой и буду своими руками со всеми разгребать руины, восстанавливать нашу страну и делать все, чтобы скорей мы стали счастливы", — заявила певица.

Читайте также: