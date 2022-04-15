Камалия рассказала, как отправляла Филиппу Киркорову фото с войны в Украине

Артистка поделилась, ответил ли ей певец.

Известная украинская певица Камалия, много лет дружившая с российским певцом Филиппом Киркоровым, рассказала, как писала и присылала ему фото с войны в Украине.

В интервью ЖВЛ исполнительница поделилась, что пыталась достучаться до артиста, но Филипп не реагировал на сообщение. Вероятно, Киркоров заблокировал ее в соцсетях.

"Он на меня подписан. Я на него тоже подписана. И в Instagram, и в Facebook. Все смотрели мои эфиры. Он никак не отреагировал. Вообще никак. Потом я написала, выслала фото – тоже ничего. Потом я снова хотела связаться с ним, но сейчас я вообще не могу найти в своих контактах его телефон. Я не знаю почему. Просто исчез", – поделилась Камалия.

Также певица добавила, что звонила российским журналистам. По ее словам, все они понимают и верят Камалии, но боятся говорить правду о войне.

"Говорят: "Ты же понимаешь, нас здесь просто посадят на 15 лет, мы не можем говорить как вы правду". Когда они массово начнут получать сообщения о смерти мужчин и сыновей… Я думаю, что это должно сдвинуться с мертвой точки. Долго молчать и скрывать это все руководство России не сможет. Сейчас они скрывают, а еще немного, и они уже не смогут скрывать. Не сможет Путин так долго скрывать все свои преступления", — отметила звезда.

Знаменитость добавила, что правда все равно откроется и выразила надежду, чтобы это произошло как можно скорее.

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