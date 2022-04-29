Камалия рассказала об отце, который был в оккупации в Чернигове и как ее предупреждали о войне из Великобритании

Певица Камалия рассказала, что за день до начала войны ее дети вместе с мужем вылетели в Лондон – они прислушались к друзьям из Великобритании, которые предупреждали о грядущем полномасштабном вторжении РФ.

По словам артистки, она пережила невероятный стресс, когда город Чернигов был под российской оккупацией. У исполнительницы там живет отец.

"Очень больно было, когда моя родня была в оккупации в Чернигове. Я не могла ни к кому дозвониться, не могла дозвониться отцу. Две недели совсем никакой весточки не было. Очень трудно передать эти ощущения, ты не знаешь, что с твоими родными. Также убили моих двух лошадей в Буче. Многие мои друзья были в оккупации в Буче. Кто-то выбрался раньше, кто-то самостоятельно убежал, кого-то убили", — рассказала Камалия "Звездному пути".

По словам певицы, она уехала из Украины 1 марта. Камалия отметила, что, к счастью, ее дети не слышали взрывов и не видели российских военных, поскольку заранее вместе с отцом улетели в Лондон:

"Они уехали за день до начала войны с папой. За неделю до начала войны нам начали поступать сообщения из британского посольства, что рекомендуем вам покинуть Украину. Мой муж, – он британский подданный. До последнего мы не верили. Потом мне позвонил друг, который живет на границе с Беларусью и он сказал, что война начнется, потому что он видит какое скопление российских войск уже стоит на границе и что по его информации, война вот-вот начнется. Мы приняли решение, что Захур с детьми выедет в Лондон, еще самолеты летали. И они 23 уже прилетели в Лондон и 24 началась война", — рассказала Камалия.

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