"Камаз полностью забит трупами": оккупант рассказал о больших потерях среди вагнеровцев — перехват

В перехваченном разведкой разговоре оккупант с женой обсуждают новый набор в ЧВК "Вагнер" из-за больших потерь.

Оккупанты вывозят с фронта полностью загруженные Камазы телами убитых боевиков ЧВК "Вагнер". Из-за больших потерь новых боевиков Пригожин ищет повсюду. Агитационные открытки от "Вагнера" россиянам бросают в почтовые ящики.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта с супругой, который перехватила украинская разведка.

Жена оккупанта рассказала, что нашла в почтовом ящике приглашение о вступлении в ряды ЧВК "Вагнер".

"Я здесь вчера вообще о**енела. Смотрю, лежит какая-то штука в почтовом ящике. Там написано "вместе победим". Я открываю, а там: "приглашаем вас устроиться в ЧВК "Вагнер". И это – в каждом почтовом ящике", – рассказала она.

По ее словам, желающим обещают "лучшую подготовку с высококвалифицированными инструкторами, страховку здоровья и жизни, гарантию всех выплат". Также обещают современную спецодежду, лучшее снаряжение и вооружение.

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Захватчик в ответ объяснил, что ЧВК "Вагнер" вынужден проводить такую агитацию из-за огромных потерь.

"На зонах очень мало людей осталось, которые им подходят. И они сейчас уже начинают искать повсюду. Большие потери прямо у "Вагнера". Знакомый, который сейчас в "Вагнере", сказал, что он на машине катается, более 15 рейсов делает на день – полностью КамАЗ забит трупами", – говорит россиянин.

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал возвращение на фронт своих боевиков на 5 августа.

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