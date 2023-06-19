"Камаз полностью забит трупами": оккупант рассказал о больших потерях среди вагнеровцев — перехват

В перехваченном разведкой разговоре оккупант с женой обсуждают новый набор в ЧВК "Вагнер" из-за больших потерь.
Оккупанты вывозят с фронта полностью загруженные Камазы телами убитых боевиков ЧВК "Вагнер". Из-за больших потерь новых боевиков Пригожин ищет повсюду. Агитационные открытки от "Вагнера" россиянам бросают в почтовые ящики.
Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта с супругой, который перехватила украинская разведка.
Жена оккупанта рассказала, что нашла в почтовом ящике приглашение о вступлении в ряды ЧВК "Вагнер".
"Я здесь вчера вообще о**енела. Смотрю, лежит какая-то штука в почтовом ящике. Там написано "вместе победим". Я открываю, а там: "приглашаем вас устроиться в ЧВК "Вагнер". И это – в каждом почтовом ящике", – рассказала она.
По ее словам, желающим обещают "лучшую подготовку с высококвалифицированными инструкторами, страховку здоровья и жизни, гарантию всех выплат". Также обещают современную спецодежду, лучшее снаряжение и вооружение.
Захватчик в ответ объяснил, что ЧВК "Вагнер" вынужден проводить такую агитацию из-за огромных потерь.
"На зонах очень мало людей осталось, которые им подходят. И они сейчас уже начинают искать повсюду. Большие потери прямо у "Вагнера". Знакомый, который сейчас в "Вагнере", сказал, что он на машине катается, более 15 рейсов делает на день – полностью КамАЗ забит трупами", – говорит россиянин.
Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал возвращение на фронт своих боевиков на 5 августа.
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