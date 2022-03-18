Каменских рассказала, как со слезами на глазах записывала песню о войне

Артистка ранее посвятила Украине патриотическую песню.

Певица Настя Каменских вместе со своим мужем Алексеем Потапенко выпустила патриотическую композицию.

В лирической композиции "Я – Україна" исполнительница спела о войне. Артистка в песне показала, что вражеские пули могут ранить Украину, но никогда не одолеют ее.

Песней Каменских поддержала украинский народ, который борется за волю и свободу. И композиция стала патриотической.

"Единственное, что я могу как артист сделать, кроме волонтерства, это подбодрить свою нацию, свой народ. Для меня это очень важно. Я хотела этой песней сказать, что мы очень сильные, что мы единые, что мы уже победители, и я очень горжусь своей страной. Однажды, я знаю, что это точно будет, Украина покажет ясное небо. Еще детки будут играть и улыбаться. Еще мы будем счастливы", — сказала Настя в телеэфире.

Впрочем, Настя призналась, что ей нелегко далось записать новый трек. Она постоянно плакала, ведь сердце болело за Украину. Исполнительница говорит, что записывала композицию почти три часа, а в песне можно услышать, как у Насти дрожит голос.

"Я не могла совсем записать. Есть моменты, где я не могла даже переписать, потому что я так много плакала. Для меня эта песня… Я даже сейчас говорю, и у меня дрожит все тело, потому что я настолько много вложила туда сердца, души, боли, любви. Честно, два-три часа я не могла записать песню. У меня такого еще не было. Я до сих пор не могу на эту песню реагировать без слез", — поделилась Настя.

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