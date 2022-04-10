Камера наблюдения зафиксировала, как оккупанты в Ирпене грабили квартиры украинцев

Российские мародеры выбивали дверь в жилище кувалдой.

В Сети появилось видео, снятое камерами наблюдения в одном из жилых комплексов города Ирпень, Киевская область.

На видео видно, как российские войска выламывают кувалдами двери в квартиры украинцев, после чего воруют там все, что видят. Мародеров также заинтересовали стоящие в коридоре велосипеды.

Отметим, что российские войска не перестают заниматься мародерством. Так, из оккупированного Мелитополя оккупанты вывозят сельхозтехнику в направлении аннексированного Крыма.

Все награбленное у украинцев в Киевской области российские оккупанты массово вывозили в Беларусь, где по почте отправляли родне в РФ: кроме золота, бытовой техники мародеры воровали ковры, посуду, даже детские игрушки.

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