Каминская гневно обратилась к звездам-путинистам и рассказала, как пострадали родители Смеюхи в Харькове

Каминская гневно обратилась к звездам-путинистам и рассказала, как пострадали родители Смеюхи в Харькове

Певица Слава Каминская гневно прокомментировала позицию своих российских коллег, открыто поддерживающих войну в Украине.

В частности, артистка раскритиковала путинистов Николая Баскова и Тину Канделаки.

"Что ты, бл*ть, несешь? Ты же, бл*ть, работала у нас, вы все жрали в нашей стране! Все яркие артисты — наши", — отметила она в "Сніданку з 1+1".

В то же время, позицию своей экс-коллеги Вики Смеюхи, долгое время ничего не говорившей о войне в Украине, Слава критиковать не берется. Она рассказала, что семья Вики пострадала от рук оккупантов в Харькове.

"В первые три дня в квартиру ее родителей прилетела ракета. Ей есть что сказать, а она просто молчит, потому что она не хочет поднимать эту тему", – прокомментировала Каминская.

Слава добавила, что общается с сестрой экс-коллеги, впрочем, с самой Викторией она пока не наладила отношения после скандала.

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о новой возлюбленной своего экс-мужа. Несколько дней они все вместе жили в подвале.

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