Каминская рассказала о жизни няни ее детей в оккупированном Мариуполе: "Ходят по сухпайки к россиянам"

После полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома.

В частности, певица Слава Каминская около трех месяцев с двумя детьми, мамой и собакой находится в Нидерландах. Там артистка живет у родной сестры.

В "Сніданку з 1+1" исполнительница рассказала, что не может смириться с тем, что полностью разрушен город ее детства — Мариуполь. Там когда-то жила мама звезды, а теперь от оккупации не успела убежать няня ее детей.

"Со 2 марта у нас исчезла с ней связь. Это мамина подруга детства, они учились в школе. Буквально три недели назад она позвонила нам из номера, который у меня определился как сербский. Радости было полные штаны, что она жива", – отметила Слава.

Также звезда поделилась рассказом няни о жизни в оккупации.

"Они ходят за сухпайками к россиянам, потому что они не пускают наших. Страшно. Она боится уехать, потому что всех расстреливают", — рассказала исполнительница.

Напомним, российские оккупанты полностью уничтожили квартиру родителей Оли Цыбульской в Ирпене. Родные люди певицы неделю провели в оккупации.

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