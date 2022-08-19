"Камни с неба": в Луганской области уничтожена ремонтная база оккупантов вместе с ними и сотней единиц техники

В оккупированном поселке Лотыково Луганской области была уничтожена ремонтная база российских войск. Так, ликвидированы многие военные техники и около 50 членов личного состава врага.

Прилет по базе оккупантов был достаточно мощным.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в видеообращении 19 августа.

"У них, как сглазили – у тех москалей. Помните их тезис: "Хоть камни с неба! Нам все равно — мы территорию захватили"? Вот и случается у них что-то постоянно: или "хлопок", или "камни с небес". В Славяносербском районе в поселке Лотиково "просыпались камни", — рассказал глава области.

Также читайте ВСУ разгромили колонну российской техники и оккупантов, которые двигались в сторону Запорожья

Он отметил, что в общей сложности теми "камнями" было уничтожено до 100 единиц российской военной техники. Кроме того, около 50 оккупантов "отправиться на концерт Кобзона".

После этого ремонтной базы в поселке уже нет.

"Я уверен, здесь можно говорить: "Продолжение следует". Еще будут прилетать "камни". Ну, они же сами просят", — анонсировал Гайдай.

Опубликовано Сергеем Гайдаем Пятница, 19 августа 2022 г.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что ВСУ отразили восемь атак врага в Луганской области, которые были направлены на Бахмут.

Читайте также:

Потери россиян за 18 августа: ВСУ прошли еще 200 оккупантов, 20 бронемашин и 17 артсистем