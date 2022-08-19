"Камни с неба": в Луганской области уничтожена ремонтная база оккупантов вместе с ними и сотней единиц техники

В оккупированном поселке Лотыково Луганской области была уничтожена ремонтная база российских войск. Так, ликвидированы многие военные техники и около 50 членов личного состава врага.
Прилет по базе оккупантов был достаточно мощным.
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в видеообращении 19 августа.
"У них, как сглазили – у тех москалей. Помните их тезис: "Хоть камни с неба! Нам все равно — мы территорию захватили"? Вот и случается у них что-то постоянно: или "хлопок", или "камни с небес". В Славяносербском районе в поселке Лотиково "просыпались камни", — рассказал глава области.
Он отметил, что в общей сложности теми "камнями" было уничтожено до 100 единиц российской военной техники. Кроме того, около 50 оккупантов "отправиться на концерт Кобзона".
После этого ремонтной базы в поселке уже нет.
"Я уверен, здесь можно говорить: "Продолжение следует". Еще будут прилетать "камни". Ну, они же сами просят", — анонсировал Гайдай.
Напомним, ранее Гайдай сообщил, что ВСУ отразили восемь атак врага в Луганской области, которые были направлены на Бахмут.
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