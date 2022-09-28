"Кампания лета 2023-го": Жданов — о гипотетическом наступлении РФ на Харьков и Одессу

Шансы и перспективы, что российская армия после усиления новомобилизованными, пойдет в наступление на Харьков и Одессу, "очень минимальны и плачевны".

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Чтобы идти в Одессу, нужно сформировать новую армию для РФ. Потому что воюющая в Украине настолько потрепанная и истощенная, что из-за потерь не может восстановить боеспособность", — говорит эксперт.

По мнению Жданова, для полноценного наступления на Харьков и Одессу россиянам нужна группировка численностью 200-300 тыс. людей. — хорошо обученная и вооруженная, в том числе тяжелым вооружением.

"А судя по тому, что осталось, боевой состав танков заканчивается, только старые танки, грузовых авто для обеспечения логистики катастрофически не хватает. Они уже снимают (грузовики. – Ред.) со складов хранения. Артиллерийских систем тоже осталось немного и боеприпасов к ним. Иначе они не бегали бы с протянутой рукой по всему миру", — отмечает Жданов.

По его словам, РФ слишком поздно начала мобилизацию.

"Такую армию, 1,2 млн человек, нужно было готовить в 2021 году и нападать. Тогда бы нам было очень тяжело и не факт, что мы удержали бы Киев и другие города и области. Говорить, что они завтра пойдут на Харьков или Одессу, я бы не стал. Гипотетически, если они соберут, обеспечат и научат такую армию, то это кампания лета 2023 года. А они то, что призвали сегодня, сразу бросают в бой, потому что у них катастрофа на линии фронта", — подытожил эксперт.

Напомним, что издание Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось, что Путин после мобилизации в РФ хочет бросить войска на Одессу и Харьков.

Ранее Олег Жданов рассказал, что Беларусь готовится принять эшелоны из России.

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