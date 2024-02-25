Камышин сделал заявление об использовании наземных дронов на войне в 2024 году

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что 2024 год будет годом, когда Украина начнет активно использовать на поле боя наземные беспилотники.

Об этом он сказал 25 февраля на пресс-конференции "Украина. 2024 год".

"В прошлом году мы увидели в действии дроны в воздухе, а также на море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах", — заявил министр.

Камышин также отметил, что удары по стратегическим объектам внутри России были нанесены дронами украинского производства.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что война России против Украины – это война, где многое происходит впервые.

Читайте также ведущие новости дня: