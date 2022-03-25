Канада будет "качать" больше нефти, чтобы заменить российские энергоресурсы без увеличения вредных выбросов

В прошлом году Канада ежедневно экспортировала около 4 млн. баррелей сырой нефти.
До конца года Канада увеличит экспорт энергоресурсов на 7%, чтобы помочь перекрыть возникшие на мировом рынке краткосрочные потери из-за ограничения импорта российской нефти и газа.
Об этом заявили в министерстве природных ресурсов Канады по завершении саммита Международного энергетического агентства.
"Реагируя на запросы от союзников о помощи в преодолении дефицита, вызванного конфликтом в Украине, канадская промышленность способна постепенно увеличить экспорт газа и нефти в 2022 году на 300 тыс. баррелей в сутки. Цель этого — заменить российскую нефть и газ, не увеличивая глобальных проблем. выбросов", — говорится в заявлении.
По словам министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, "наши европейские друзья и союзники нуждаются в том, чтобы Канада и другие увеличили свои усилия".
"Они говорят нам, что нуждаются в нашей помощи в отказе от российской нефти и газа в краткосрочной перспективе, одновременно ускоряя переход к другим источникам энергии на континенте. Канада имеет уникальную возможность помочь с обеими задачами. Мы продолжим сотрудничать с нашими международными партнерами над поддержкой международных энергетических рынков и ускорением перехода к другим источникам энергии", — сказал Уилкинсон.
Между тем, в Кремле паника из-за того, как быстро ЕС и другие западные союзники отказываются от импорта российской нефти, газа и угля, ведь это имеет решающее значение для экономики РФ. По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, Европе может потребоваться до пяти лет, чтобы полностью отказаться от поставок энергоносителей из России.
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