Канада отправила в Украину самолет с нелетальной военной помощью: подробности

Канада отправила в Украину самолет с нелетальной военной помощью: подробности

С 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное военное оборудование на сумму более 23 миллионов долларов.

Вооруженные силы Канады отправили в Украину самолет C-177 Globemaster с нелетальной военной помощью для борьбы с агрессией со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

На борту воздушного судна размещены средства индивидуальной защиты и грузоперевозки, а также оборудование для наблюдения и обнаружения.

Речь идет, в частности, о бронежилетах и комплектах грузовых вагонов, биноклях, лазерных дальномерах, металлодетекторах и зрительных трубах.

Оборудование сопровождает группа сотрудников канадских ВС, которые помогут с инструктажем и останутся для "дополнительного наставничества украинских сил безопасности".

"Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Пожертвование оборудования поможет украинским силам безопасности защититься от российских угроз и военного наращивания в Украине и вокруг нее", — говорится в сообщении.

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С 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное военное оборудование на сумму более 23 миллионов долларов. Речь идет, в частности, о системах связи, которые используются для полевых операций, мобильном полевом госпитале и оборудовании для обезвреживания взрывчатых веществ.

Также за это время канадские войска научили около 33 тысяч украинских военных и сотрудников службы безопасности "целому ряду тактических и передовых военных навыков".

"Сегодняшнее пожертвование усиливает поддержку Канады Украине и поможет Украине сохранить суверенитет и безопасность перед необоснованной российской агрессией", — заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

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