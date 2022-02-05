Канада отправила в Украину самолет с нелетальной военной помощью: подробности

С 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное военное оборудование на сумму более 23 миллионов долларов.
Вооруженные силы Канады отправили в Украину самолет C-177 Globemaster с нелетальной военной помощью для борьбы с агрессией со стороны Российской Федерации.
Об этом сообщается на сайте правительства Канады.
На борту воздушного судна размещены средства индивидуальной защиты и грузоперевозки, а также оборудование для наблюдения и обнаружения.
Речь идет, в частности, о бронежилетах и комплектах грузовых вагонов, биноклях, лазерных дальномерах, металлодетекторах и зрительных трубах.
Оборудование сопровождает группа сотрудников канадских ВС, которые помогут с инструктажем и останутся для "дополнительного наставничества украинских сил безопасности".
"Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Пожертвование оборудования поможет украинским силам безопасности защититься от российских угроз и военного наращивания в Украине и вокруг нее", — говорится в сообщении.
С 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное военное оборудование на сумму более 23 миллионов долларов. Речь идет, в частности, о системах связи, которые используются для полевых операций, мобильном полевом госпитале и оборудовании для обезвреживания взрывчатых веществ.
Также за это время канадские войска научили около 33 тысяч украинских военных и сотрудников службы безопасности "целому ряду тактических и передовых военных навыков".
"Сегодняшнее пожертвование усиливает поддержку Канады Украине и поможет Украине сохранить суверенитет и безопасность перед необоснованной российской агрессией", — заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.
Читайте также:
- "Ждем следующую "птичку": в Киев прибудет восьмой самолет с американской военной помощью
- Польша готовит второй пакет военной помощи для Украины: что это будет
- Сгодятся на границе с Беларусью: украинские пограничники получили от США 40 патрульных вездеходов
- Эстония размышляет над предоставлением Украине дополнительного оборонного вооружения из-за российской агрессии