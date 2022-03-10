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Канада отправляет в Украину оружие и другую военную помощь

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Канада отправляет в Украину оружие и другую военную помощь

Дополнительная помощь будет на 50 миллионов долларов.

Канада отправит в Украину самолет с помощью на общую сумму в 50 миллионов долларов. В частности там будет и оружие.

Об этом сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

"Как Джастин Трюдо объявил сегодня, Канада предоставит Украине дополнительные 50 миллионов долларов летальной и нелетальной военной помощи, включая камеры канадского производства, используемые в военных беспилотниках и другом специализированном оборудовании. Мы вместе с украинцами, которые борются за защиту своей страны", — отметила министр.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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