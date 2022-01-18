Канада перебросила в Украину спецназ на фоне угрозы вторжения РФ — СМИ

По данным издания, канадский полк спецназначения отправился в Украину примерно 9 января. Учений он не проводит.

Канада перебросила в Украину небольшой контингент бойцов спецназа на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Россией.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Global News.

Отмечается, что развертывание канадского полка спецназначения произошло в связи с тем, что дипломатические переговоры, направленные на предотвращение вторжения в Украину, зашли в тупик, в то время как на ее границе остаются около 100 тысяч российских военнослужащих.

По данным издания, присутствие канадского спецназа является "частью попыток союзников по НАТО умерить российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству".

"Перед подразделением также была поставлена задача помочь разработать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

В то же время, в правительстве и вооруженных силах Канады отказались официально подтвердить присутствие своих сил спецназначения в Украине.

Впрочем, спикер канадского командования специальных операций Эмбер Бино указала, что оно "является частью более широких усилий Вооруженных сил по поддержке сил безопасности Украины".

Она подчеркнула, что канадские спецназовцы проводят учения, а также "инструкторский и лидерский опыт" для украинских коллег с 2020 года, однако, по данным издания, последний контингент спецназа, который отправился в Украину примерно 9 января, не проводит обучение.

Напомним, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли приедет в Украину. Жоли, в частности, посетит канадские войска, дислоцированные в Украине для поддержки местных бойцов.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности на фоне наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. По итогам встречи НАТО отвергло ультиматум Кремля по поводу украинских перспектив в Альянсе, заявив, что компромиссов не будет.

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