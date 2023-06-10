Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи и конфискованный самолет РФ: детали

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев 10 июня объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам Трюдо, Канада также передаст Украине конфискованный российский самолет Ан-124 "Руслан".

"Прошлой весной российский самолет приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился – мы его немедленно задержали. Сегодня, благодаря принятому законодательству, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией", — подчеркнул он.

Самолет отправят в рамках нового пакета военной помощи. В него также войдут 10 тыс. артиллерийских снарядов, 76 бронеавтомобилей Roshel Senator, 287 дополнительных ракет. Кроме того, страна присоединится к коалиции истребителей F-16 для Украины.

"Мы в Канаде станем частью интернациональных тренировок, чтобы провести тренировки в программе пользования самолетами. Также присоединимся к инициативе учений по управлению танками "Леопард", – отметил премьер-министр Канады.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с официальным визитом в субботу, 10 июня.

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