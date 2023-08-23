Канада вводит новый пакет санкций против ядерной отрасли России и физических и юридических лиц: Трюдо рассказал детали

Канада 23 августа объявит о новом пакете санкций против ядерной отрасли России. Планируется также расширить списки подсанкционных физических и юридических лиц.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе саммита Крымской платформы.

Как отмечается, новые санкционные меры должны заставить РФ покинуть всю территорию Украины.

"Сегодня, 23 августа, Канада хочет объявить о новых санкциях против 29 юридических лиц и большом количестве физических лиц из России. Канада будет продолжать стоять вместе с Украиной столько, сколько это потребуется", – заявил Трюдо.

По его словам, подпадающие под санкции юридические лица ведут деятельность в военном, промышленном, финансовом и атомном секторах России.

Напомним, что российский вертолет Ми-8 сел в Украине, куда его выманила разведка.

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