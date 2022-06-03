Канада запускает новую финансовую программу поддержки для украинских беженцев: как получить выплату

Канада решила запустить новую программу поддержки для украинских беженцев.

Так, украинцы, приезжающие в Канаду, могут претендовать на правительственную единоразовую финансовую помощь.

Об этом сообщил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер, пишет "Укринформ".

"Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто должен искать убежище и хочет процветать в новых громадах по всей стране. Эта единовременная финансовая помощь будет очень важна в решении неотложных потребностей украинцев, которые покинули так много, чтобы обрести безопасность в Канаде", — заявил он.

В канадском министерстве иммиграции отметили, что эта финансовая помощь составляет 3000 долларов для взрослых украинцев и 1500 долларов для несовершеннолетних. В ведомстве также объяснили, что для получения этой единовременной помощи нужно иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия. Заявки на получение выплат принимаются на специальном онлайн-портале.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 100-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: