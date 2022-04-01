Канадский снайпер, которого враг хоронил уже трижды, рассказал о своей "плохой девочке" и любви к борщу

Канадский снайпер, которого враг хоронил уже трижды, рассказал о своей "плохой девочке" и любви к борщу

Канадец Уолли воевал с террористами в Ираке, Сирии и Афганистане, теперь он помогает украинским воинам

Канадский снайпера, уже ставший легендой — Уолли — называют одним из самых опасных для врага. Однако известным он стал еще и потому, что россияне уже несколько раз сообщали, будто бы убили супер-профессионала. А он каждый раз после очередного фейка извещал – жив, здоров и готов воевать с оккупантами дальше.

Об этом говорится в ТСН.

Его называют одним и самых лучших снайперов мира. Канадец Уолли воевал с террористами в Ираке, Сирии и Афганистане, теперь он помогает украинским воинам. Недавно российские СМИ обнародовали информацию, что россияне убили Уолли. Однако сам снайпер, когда включил телефон и увидел сотни щемящих сообщений о собственной смерти, очень удивился.

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Российские пропагандисты хоронили Уолли уже трижды. «Уолли умер. Ну хорошо. Я был последним человеком, узнавшим о моей же смерти. Еще убили меня возле Мариуполя. А я там ни разу не был», — смеется канадец.

Снайпер в долгу не остался и попал пропаганду в самое сердце. Не пулей, а словом. «Я сказал, что жив. Я улыбаюсь в камеру с моей винтовкой. Мы словно насмехаемся над российской армией», – смеется Уолли.

Желание россиян похоронить Уолли объяснить просто – они его боятся.

Он – боец Королевского 22 полка, 12 лет военного опыта. Ему приписывают незаурядную смертоносность. Говорят, Уолли вполне может попасть и 4 десятка противников в день. Сам он отмахивается от такой статистики. И шутит – будет возможность убить 100 россиян, нажмет на пусковой крючок 100 раз. А будет один русский оккупант, то убьет только одного.

«Я только хороший солдат, как и многие другие хорошие солдаты. В Украине невероятные солдаты. Одна из квартир была в огне. Я поднялся выше. Я чувствовал себя как еда, понимаешь, какая готовится на огне. Так было жарко. А украинский снайпер оставался там, работал. Огонь, все задымленное, а он там. И это только одна маленькая история о храбрости украинских воинов», — рассказывает о коллегах мужчина.

Уолли воюет не за деньги, прилетел в Украину помочь. "Ой, это так просто. Я просто не могу ничего не делать. У меня есть друг в Украине, он солдат, позвал меня –.... я сказал – да", — рассказывает мужчина.

История канадского снайпера, ставшего легендой в борьбе с русскими оккупантами

Когда снайпер не стреляет, занимается кодировкой, он программист. Дома его ждут сынишка, которому только год. И жена. А тут из "родных" у него винтовка. «Она может быть очень плохой девочкой», – шутит снайпер.

Ну и, конечно, украинские войны, которые через несколько недель уже стали ему друзьями. Канадскому снайперу очень нравится Украина и все украинское.

«А вообще я люблю этот ваш суп. Это самый лучший суп в мире. Я знаю несколько слов — доброе утро, спасибо, право, лево, сюда, туда. Слава Украине, но мне сложно произносить» – рассказывает Уолли.

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