Канализационная вода смешивается с питьевой: ВОЗ предупредила о холере в Мариуполе

В Мариуполе из-за разрушенной системы водоснабжения возможно распространение инфекционных заболеваний, в частности, холеры.
Водоснабжение в Мариуполе частично восстановлено, но многие трубопроводы разрушены.
Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан на пресс-конференции 17 мая, сообщает "Радио Свобода".
"Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что там (в Мариуполе – ред.) на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций включая холеру. Мы помним, что до 2011 были случаи холеры в Мариуполе, и мы готовимся", — рассказала представительница ВОЗ.
По ее словам, организация готовит противохолерные комплекты и вакцины, а также сотрудничает с другими неправительственными организациями для помощи жителям на оккупированной территории.
Напомним, еще в конце апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупреждала, что Мариуполю грозит вспышка ряда недугов из-за средневековых условий жизни — холеры, дизентерии, эшерихиоза.
Читайте также: