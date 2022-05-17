Канализационная вода смешивается с питьевой: ВОЗ предупредила о холере в Мариуполе

Канализационная вода смешивается с питьевой: ВОЗ предупредила о холере в Мариуполе

В Мариуполе из-за разрушенной системы водоснабжения возможно распространение инфекционных заболеваний, в частности, холеры.

Водоснабжение в Мариуполе частично восстановлено, но многие трубопроводы разрушены.

Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан на пресс-конференции 17 мая, сообщает "Радио Свобода".

"Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что там (в Мариуполе – ред.) на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций включая холеру. Мы помним, что до 2011 были случаи холеры в Мариуполе, и мы готовимся", — рассказала представительница ВОЗ.

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По ее словам, организация готовит противохолерные комплекты и вакцины, а также сотрудничает с другими неправительственными организациями для помощи жителям на оккупированной территории.

Напомним, еще в конце апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупреждала, что Мариуполю грозит вспышка ряда недугов из-за средневековых условий жизни — холеры, дизентерии, эшерихиоза.

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