Канцлер Австрии о Буче: "Мы нейтральны, но никогда не согласимся с военными преступлениями"

Канцлер Австрии о Буче: "Мы нейтральны, но никогда не согласимся с военными преступлениями"

Государство полностью поддерживает санкции ЕС и вводит их у себя.

Канцлер Австрии Карл Нехаммера осудил зверства российских войск в Киевской области, в частности в Буче, и отметил важность расследования этих военных преступлений.

Об этом он сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции 9 апреля.

"В военном плане мы нейтральны, но мы никогда не сможем согласиться с происходящими преступлениями... Это значит, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их у себя, и Австрия также поддерживает Украину там, где необходимо больше всего", – сказал Нехаммер.

"Необходимо, чтобы члены ООН исследовали эти преступления, чтобы международная юстиция начала работать и боролась с этими преступлениями. Это долг нашего времени", — добавил он.

Канцлер также заверил, что население Австрии хочет помогать украинцам, и эта помощь не прекратится.

Напомним, Зеленский обсудил с Нехаммером усиление санкционного давления на Россию, поддержку энергетического, нефтяного эмбарго в отношении агрессора и членство Украины в ЕС.

Отметим, что накануне глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявлял, что государство не откажется от покупки российского газа и не поддержит санкции ЕС.

Визит Карла Негаммера: Австрия поддерживает Украину в борьбе с агрессией РФ

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