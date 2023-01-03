"Капитан HIMARS" рассказал оккупантам, как вернуться домой живым (видео)

Украинские военные пообещали не бить по расположению личного состава оккупантов, если россияне сами предоставят координаты мест с техникой и боеприпасами.
Украинские артиллеристы записали видеоролик, в котором "капитан HIMARS" призвал оккупантов сообщать координаты мест с техникой и боеприпасами.
Видео обращение появилось в Сети.
"Российский солдат! Меня зовут "капитан HIMARS" и я – твой шанс вернуться домой живым. Дай мне координаты мест, где сосредоточена бронированная техника, штабы, боеприпасы и я не буду бить по расположениям солдат. Я уничтожу только танки, артиллерию, снаряды и горючее. Тогда никто не пошлет тебя в атаку. Так ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей", – говорится в обращении.
Напомним, в новогоднюю ночь было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии.
Официально Минобороны РФ признало гибель в Макеевке 63 мобилизованных, однако известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков".
В результате подобного "прилета" в Червонопоповке Луганской области погибли около 200 оккупантов.
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