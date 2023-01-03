"Капитан HIMARS" рассказал оккупантам, как вернуться домой живым (видео)

Украинские военные пообещали не бить по расположению личного состава оккупантов, если россияне сами предоставят координаты мест с техникой и боеприпасами.

Украинские артиллеристы записали видеоролик, в котором "капитан HIMARS" призвал оккупантов сообщать координаты мест с техникой и боеприпасами.

Видео обращение появилось в Сети.

"Российский солдат! Меня зовут "капитан HIMARS" и я – твой шанс вернуться домой живым. Дай мне координаты мест, где сосредоточена бронированная техника, штабы, боеприпасы и я не буду бить по расположениям солдат. Я уничтожу только танки, артиллерию, снаряды и горючее. Тогда никто не пошлет тебя в атаку. Так ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей", – говорится в обращении.