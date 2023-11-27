Капитан-лейтенант из Ровно перешел на сторону России – как его наказали (фото)

В Украине заочно осудили за дезертирство и государственную измену бывшего жителя Ровно, который в 2014 году перешел на сторону России и вступил в ряды оккупационных властей в Крыму.

Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Как отмечается, уроженец Ровно еще в 2001 году поступил на службу в ВМС ВСУ в Севастополе. Однако, в 2014 году, после оккупации полуострова, в нарушение требований директивы Министра обороны Украины и начальника Генштаба, обвиняемый капитан-лейтенант не явился в определенные пункты прибытия.

Предатель из Ровно, который перешел на сторону России и вступил в ряды оккупационных властей в Крыму

Предатель заключил контракт на прохождение службы в воинской части ВС РФ и оперативно получил паспорт гражданина России.

"Моряк по сей день служит по контракту в ВС РФ, таким образом способствуя оккупации АР Крым", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, мужчина, будучи в должности оперативного очередного командно-диспетчерского пункта штаба управления 28 дивизиона поисково-спасательных судов и имея специальное звание "капитан-лейтенант", добровольно согласился сотрудничать с оккупационными органами власти и совершал незаконные действия по оккупации Крыма, вопреки интересам Украины.

Следовательно, суд признал его виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УКУ). Ему назначено наказание в виде 14 лет тюрьмы.

"Приговор вступил в законную силу, но поскольку обвиняемый сейчас находится на неподконтрольной Украине территории — срок отбытия основного наказания будет считаться с момента его задержания", — отметили в прокуратуре.

Напомним, в Херсонской области сын сдал отца во время оккупации, чтобы получить должность от Сальдо – предателя задержали.

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