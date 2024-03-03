Капитан ВМС объяснил, когда корабли РФ больше не смогут выполнять задачи в Черном море

За время полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ понес серьезные потери. По последним данным, почти 20% кораблей вражеского флота были либо уничтожены, либо получили очень серьезные повреждения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал капитан первого ранга запаса Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко.

По его словам, эти корабли врага больше не могут выполнять поставленные задачи.

"Могу сказать, что с операционной точки зрения "красная линия" — это 40% кораблей. Тогда считается, что просто противник будет уже не способен выполнять те операционные задачи, которые возлагают на него. Но это приписывается такая цифра для группировки надводных сил, т.е., например, если сформирован десантный отряд и такое количество – 40% его уничтожено, то считается, что он не будет способен выполнить свою задачу", — пояснил Рыженко.

Напомним, ВСУ уничтожили "Цезарь Куников" – все подробности ликвидации российского десантного корабля.

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