Капитан ВСУ раскрыл главную задачу украинских военных на левобережье Херсонщины

Россияне на юге выстроили мощную оборону после того, как в прошлом году защитники отодвинули их на левый берег. Теперь ВСУ должны уменьшать военный потенциал захватчиков.

Об этом капитан ВСУ Валерий Прозапас сказал в эфире "Эспрессо".

"Россияне выстроили достаточно грамотную оборону. Перед фортификацией они поставили минно-взрывные заграждения. У оккупантов уже совсем другая ситуация с аэроразведкой. На том же направлении в прошлом году мы отрабатывали по позициям оккупантов с помощью аэроразведки и дальнобойной артиллерии. Поэтому они были вынуждены отступить на левый берег и сделать выводы", — рассказал он.

Теперь, по словам капитана, захватчики используют РЭБ, аэроразведку, "орланы", Zala, Supercam, "ланцеты" и безграничное количество личного состава, в том числе отдельную сформированную дивизию.

"Поэтому я считаю, что наша главная задача сейчас – продолжать уменьшать их боеспособность", – отметил Прозапас.

По его словам, оккупанты вряд ли способны на какие-то стратегические прорывные действия наступательного характера, но украинцам нужно быть готовым к худшему.

"Как говорил Верховный Главнокомандующий, Украине нужно усиливать фортификацию, чтобы у россиян даже мысленно не было идей о наступательных операциях", — добавил он.

Напомним, вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области.

Накануне аналитики сообщили, что ВСУ продолжили наземные атаки на левом берегу Днепра в Херсонской области и продвинулись возле Крынок.

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