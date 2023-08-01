Капитан запаса ВМС Украины рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы разблокировать Черное море

Украине, чтобы разблокировать Черное море, нужна помощь западных партнеров. Это – системы ПВО, самолеты, мобильные ракетные катера.

Об этом на брифинге в "Медиацентре Украина – Одесса" рассказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Эксперт отметил, что угрозой судоходству в Черном море являются также и российские мины, которые нужно уничтожать.

"У нас на вооружении есть ракеты, которые могут держать россиян в 200 километрах от наших портов. Также весомым фактором противодействия могут быть наши противовоздушные силы. Есть возможность, что США передадут нам четыре комплекса NASAMS, они прикроют, позволят обеспечить безопасность судоходства в наших территориальных водах. В среднесрочной перспективе самолеты F-16 очень сильно повлияют на ситуацию. Они могут атаковать вражеские корабли", – пояснил он.

Андрей Рыженко добавил, что существенно проблему могут решить и мобильные ракетные катера, которые могут атаковать оккупантов около оккупированного Крыма и Новороссийска.

“Мы могли бы получить такие катера от партнеров, они могли бы зайти в наши воды по Дунаю. И современные технологии позволяют вооружить мощными ракетами даже безэкипажные катера”, – отметил Рыженко.

Напомним, израильский корабль первым "прорвал" зерновую блокаду России и направляется в Украину.

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