Капитан запаса ВМС Украины рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы разблокировать Черное море

Эксперт считает, что существенно на ситуацию могут повлиять самолеты F-16.
Украине, чтобы разблокировать Черное море, нужна помощь западных партнеров. Это – системы ПВО, самолеты, мобильные ракетные катера.
Об этом на брифинге в "Медиацентре Украина – Одесса" рассказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.
Эксперт отметил, что угрозой судоходству в Черном море являются также и российские мины, которые нужно уничтожать.
"У нас на вооружении есть ракеты, которые могут держать россиян в 200 километрах от наших портов. Также весомым фактором противодействия могут быть наши противовоздушные силы. Есть возможность, что США передадут нам четыре комплекса NASAMS, они прикроют, позволят обеспечить безопасность судоходства в наших территориальных водах. В среднесрочной перспективе самолеты F-16 очень сильно повлияют на ситуацию. Они могут атаковать вражеские корабли", – пояснил он.
Андрей Рыженко добавил, что существенно проблему могут решить и мобильные ракетные катера, которые могут атаковать оккупантов около оккупированного Крыма и Новороссийска.
“Мы могли бы получить такие катера от партнеров, они могли бы зайти в наши воды по Дунаю. И современные технологии позволяют вооружить мощными ракетами даже безэкипажные катера”, – отметил Рыженко.
Напомним, израильский корабль первым "прорвал" зерновую блокаду России и направляется в Украину.
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