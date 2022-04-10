Капитуляция ради ослабления санкций: журналист Bellingcat спрогнозировал переворот в РФ

Журналист-расследователь отметил, что российские пропагандисты постараются подать войну против Украины, как победу.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что в России может произойти переворот. Также он отметил, что в Кремле могут признать капитуляцию для ослабления западных санкций.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Журналист-расследователь отметил, что российские пропагандисты постараются подать войну против Украины, как победу. Тем не менее, он считает, что это может вызвать сомнения у населения и привести даже к перевороту в государстве-агрессоре, поскольку после войны россияне могут начать думать о том, что Путин — "слабый царь".

"Я не исключаю вариант, что после "дворцового" госпереворота или путча внутри России будет объявлен "белый флаг", то есть признание поражения, чтобы смягчить дальнейшие санкционные последствия для России", — сказал Христо Грозев.

Напомним, расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал маловероятным решение президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия против Украины. Самая первая причина в том, что кремлевский диктатор сомневается в том, выполнят ли его приказ.

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