Капитуляция РФ: эксперт предположил, что на суд вместо Путина отправят двойника

После разгрома РФ на трибунале за преступления против Украины может отвечать не диктатор Путин, а его двойник.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью "Главреду".

Эксперт предполагает, что Китай и его лидер Си Цзиньпин спасет Путина.

"Возможно, не примет у себя, но по крайней мере его прикроет. В этом мире не принято уничтожать глав государств. Максимум, что ждет Путина, – это суд", – считает он.

Свитан предполагает, что перед судом вообще предстанет не Путин, а двойник.

"Скорее всего, будет выполнена операция по его закрытию. Путин – ФСБшник, и он прекрасно знает, как проводятся операции закрытия. Поэтому, скорее всего, его прикроют каким-то образом или в суд, или будет взрыв без определенных частей тела. Какой-то механизм будет задействован. Но я не думаю, что Путина ждет судьба Каддафи и других. Он уйдет, он сможет уйти", – подытожил он.

Двойники Путина: что известно

Ранее руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.

В сети даже распространяют так называемую таблицу двойников российского президента. В ней собраны все "версии" Путина, среди которых: "болтун", "удмурт", "дипломат", "банкетный". Вероятные двойники могут изменяться в зависимости от того, на каком событии нужно появиться диктатору.

Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, давно наблюдающий за кремлевским диктатором, вообще считает, что настоящий Путин исчез с экранов во время своего второго президентского срока – это 2004-2008 годы. По его мнению, существуют три "Путиных", а раньше их было вообще 6.

В то же время экс-замглавы СБУ Виктор Ягун не поддерживает такое мнение и считает, что двойник максимум один. Ведь подготовить двойников очень тяжело.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин допустил, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но президент РФ не выпускает двойников на международные мероприятия.

Эксглава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж также считает, что диктатор боится покушений, поэтому на массовых мероприятиях вместо Путина появляется двойник.