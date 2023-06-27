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Капитуляция России: Жданов рассказал, при каких условиях это может произойти

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1141
Время на прочтение
1 мин
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Капитуляция России: Жданов рассказал, при каких условиях это может произойти

Путину придется отдать контроль над ядерным арсеналом / Фото: ТСН.ua

Миру нужно взять в свои руки полный контроль за ядерным вооружением.

Капитуляцией России можно считать полный контроль над ядерным арсеналом РФ. Это будет одно из условий ограничения ядерного вооружения страны-агрессоры.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Одним из условий капитуляции со стороны западного мира будет полный контроль над ядерным арсеналом России, возможно его изъятие. Контроль плюс запрет на производство новых образцов — соответственно они будут сходить с регламента. Их нужно будет утилизировать. Через какой-то период рашистская федерация станет безъядерным государством", – рассказал Олег Жданов.

Напомним, что Путин создает внутреннюю армию для защиты Кремля.

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Дата публикации
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