"Кара божья": военный эксперт рассказал о "хлопке" на аэродроме в Крыму

На аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, где раздались взрывы, было сосредоточено много российской военной техники.

Оккупанты на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму размещали военную технику.

Об этом во время единого телемарафона сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

“Очень хорошо, что это произошло (взрывы, – ред.). Там сосредоточено большое количество российской военной техники — в частности, самолетов, которые наносили удиры по территории Украины. Думаю, это должен быть очень хороший сигнал для оккупантов, что такие взрывы будут продолжаться. Я это называю карой божьей”, — подчеркнул Александр Мусиенко.

Он также добавил, что взрывы позволили Украине комплексно строить стратегию по уничтожению российских сил и деоккупации украинских территорий.

"Украинские силы достаточно эффективно наносили удары по складам обеспечения украинских войск на юге и востоке, логистическим переправам, а также по радиолокационным станциям и средствам ПВО для того, чтобы открывать возможность работы украинской авиации и беспилотникам. Мы видим, что эта стратегия реализуется и что боеприпасы детонируют также в оккупированном Крыму”, — подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Напомним, что оккупанты держат в акватории Черного моря два носителя крылатых ракет.

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