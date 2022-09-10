Карантин на положительные новости: Минобороны призвало молчать об освобождении сел и городов

Анна Маляр объяснила, как обезопасить себя от ложной информации и не стать жертвой пустых надежд.

К сожалению, сейчас сетями распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующих действительности.

Среди так сказать "освобожденных" в постах пользователей встречаются населенные пункты, которые частично контролируются ВСУ и там продолжаются бои, а есть даже такие, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни.

Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Спасибо всем неравнодушным, но мы сами справимся с психологическим давлением на врага! Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш", — написала Маляр и призвала не потреблять непроверенную информацию.

Когда можно говорить, что населенный пункт наш?

Заместитель министра обороны объяснила, когда можно говорить, что населенный пункт наш:

Когда населенный пункт зачищен и правоохранительными органами предприняты стабилизационные мероприятия.

То есть если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мер по освобождению.

"Давайте рассмотрим, что такое "наш" на примере Балаклеи. Несколько дней назад было сообщение, что войска зашли в город. Сегодня мы окончательно установили в городе контроль, провели все необходимые мероприятия и подняли флаг — о чем тоже были сообщения на ресурсах Минобороны и ВСУ", – объяснила она.

Как обезопасить себя от ложной информации и не стать жертвой пустых надежд?

Читать официальные источники всех органов власти военной вертикали:

Верховный Главнокомандующий (Офис президента)

Министр обороны (Министерство обороны)

Главнокомандующий (ВСУ, Генштаб).

Напомним, 8 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что все, кто овладел собой в эти дни и не распространял ничего о "контрнаступлении" и освобожденных населенных пунктах до официального обнародования, помог ВСУ. А кто не смог себя сдержать или использовал момент для капитализации своей публичности и распространял оперативную информацию с фронтов до официального обнародования — мешал и вредил нашим войскам.

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