Карась назвал количество пехоты, которое бы остановило продвижение российской армии

Евгений Карась акцентировал – если в Украине внутренняя мобилизация происходит со скрежетом, тогда стоит начать использовать наемников.

Если бы Украина привлекла в армию 30 тыс. наемников-пехотинцев, то линия фронта остановилась бы. Таким образом, российская армия не смогла бы уже "отгрызать" по километру территории в день.

Такое мнение гражданский активист и военнослужащий Евгений Карась выразил в эфире "Радио Байрактар".

Карась выступил за то, чтобы Украина набирала в армию наемников из других государств. Это обеспечит дополнительные 30 тыс. пехотинцев, чтобы остановить продвижение врага.

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"Формула победы от Карася – 30 тысяч наемников пехоты – и линия фронта, думаю, сейчас бы просто так вжух, останавливается. Это значит, что стратегический план Путина – отгрызать хотя бы там по километру в день – упирается в какие-то там, по меркам этой войны, жалких 30 тысяч пехоты", – высказался военный.

Он уточнил, что речь идет об иностранных наемниках, хорошо воюющих. А еще заверил, что для этого нужно не слишком много денег.

"Это латиноамериканцы, африканцы, ливийцы – кто угодно. Это небольшие даже деньги стоит. Вопрос правильной организации использования общественного ресурса в Украине. У нас есть эти деньги. Мы могли бы это сделать. Мы могли бы затянуть очень много боевиков, бывших военных из Южной Америки. Я видел в бою южноамериканцев: они храбро воюют. И они будут показывать себя как минимум в обороне на четверку с плюсом", – рассказал Карась.

Он подчеркнул, что украинской армии очень не хватает пехоты.

"Нам очень не хватает пехоты. Если у нас внутренняя мобилизация происходит со скрежетом, то тогда – использовать наемников, как использует Россия: кубинцы, сирийцы, индусы, также южноамериканцев тянут – но преимущественно из наркокартелей", – заметил военный.

Карась объяснил, что в Южной Америке националисты, антикоммунисты и военные, воевавшие с наркокартелями, преимущественно находятся на стороне Украины. Картели, леворадикальные, коммунистические формирования – они отправляются воевать за РФ.

К слову, в ноябре глава фонда "Повернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут высказал мнение, что для эффективной обороны Украине необходимо мобилизовать около 500 тыс. человек.

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